Not Available

1. The Sound Of Violence 2. Killing Peace 3. Chaos Is King 4. Let There Be Death 5. Children Of The Sand 6. Rest In Pieces 7. Destroyer Of Worlds 8. 66 Fucking 6 9. In Search Of Sanity 10. Fight With The Beast 11. Metal Forces 12. Onslaught (Power from Hell) 13. Thermonuclear Devastation 14. Dvd 25 Min.Documentary 15. Dvd 66 Fucking 6 (Official Clip)