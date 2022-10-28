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Три молодых героя волею обстоятельств оказываются заброшенными в тайге без средств к существованию, а главное – без "винта" – наркотика, без которого они не мыслят своей жизни. И этот вынужденный переход через тайгу превращается для каждого из них в преодоление страшной силы "винта", преодоление ненависти к жизни, своего прошлого, себя... Только одному из героев удается выйти из этого испытания. Тайга отняла у него самое ценное – друзей и веру в отца, но подарила нечто другое – новую жизнь. Без винта.