Orgia ou O Homem Que Deu Cria

No único longa-metragem de João Silvério Trevisan, acompanhamos a formação de um grupo de pessoas que busca seu país. De forma carnavalesca, com personagens alegóricos, ligado às lições tropicalistas, o filme aborda tanto a reorientação ideológica do cinema novo em sua aproximação com o Estado autoritário quanto o ambiente de asfixia (censura, repressão) e breve euforia (milagre econômico, Copa do Mundo) que dominava o Brasil da época. --- A countryman kills his father and heads for the big city. On his way, he meets the most bizarre and allegorical types: a robber, a drag queen who thinks he's Carmen Miranda, a black king, a fallen black angel, a priest, two whores, a pregnant cowboy, among others.