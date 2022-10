Os Normais - O Filme

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

O filme começa com o casal Vani e Rui vestidos de noivos, amanhecendo o dia próximo a um cais da cidade do Rio de Janeiro. Logo a seguir, Rui deixa sua companheira embarcando num navio e vai embora. Mas Vani vai atrás dele, pois o navio ainda demorará duas horas para partir. Ela pede para ficar com ele essas duas horas. Sem saber o que fazer, o casal resolve voltar à igreja para tentar anular o casamento de ambos horas antes. O padre se nega, pois acha que os dois estão apaixonados. Mas, para sua surpresa, a noiva e o noivo lhes dizem que não é o casamento de um com o outro que eles querem anular, mas sim o casamento com outros parceiros. A explicação é dada num "mini flash back gigante", mostrado na seqüência. Assim, fica-se sabendo quando Vani e Rui se encontraram pela primeira vez. E como eles se casaram rapidamente com Sérgio e Marta, e como foram enganados pelos respectivos parceiros.