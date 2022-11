Not Available

Os Paralamas do Sucesso Uns Dias Ao Vivo é o título do lançamento de uma das bandas pop-rock mais respeitadas do país. Reunindo o melhor do repertório do grupo e contando com várias participações especiais. O show, gravado em novembro de 2003, no Olympia, em São Paulo, mostra a banda em um dos seus melhores momentos.