Not Available

Ozzy Osbourne at "After Hours" Studio, Rochester, NY, USA 1-I Don't Know ("After Hours" 4-28-1981). 2-Crazy Train ("After Hours" 4-28-1981). 3-Mr.Crowley ("After Hours" 4-28-1981). 4-Ozzy Interview ("After Hours" 4-28-1981). 5-Suicide Solution ("After Hours" 4-28-1981). 6-Two On The Town. 7-Entertainment Tonight (Early 1982). 8-The Rock Report. 9-MTV Best New Talent Award for Randy (March 1982).