Not Available

A comedy by well-known Albanian theater. A comedy known and loved by all, under the interpretation of the most famous actors of the Albanian National Theatre. A comedy that provides only laughter. Albanian: Nje komedi nga Teatri Popullor Shqiptar. Komedia me e njohur dhe me e dashur për të gjithë, nën interpretimin e aktoreve më të njohur të Teatrit Kombëtar. Nje komedi qe siguron vetem te qeshura.