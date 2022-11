Paolo Conte - Arena Di Verona

Not Available

Recorded live in "Arena di Verona" the 26th of July, 2005. Release Date: 03/04/2006 Production Year: 2005 Run Time: 122 minutes Synopsis: Tracklisting: - La Donna D'inverno - Sparring Partner - Come-di - Elegia - Sotto Le Stelle Del Jazz - Alle Prese Con Una Verde Milonga - Sandwich Man - Schiava Del Politema - Genova Per Noi - Via Con Me - Molto Lontano - Bartali - Bamboolah - Lo Zio - Madeleine - Chissa' - Lupi Spelacchiati - Gioco D'azzardo - Max - Diavolo Rosso - Eden - La Vecchia Giacca Nuova - Via Con Me (bis)