Masasangkot sa isang sigalot sa lupain sa Isabela at mapapatay ang asawa ni Hermina (Rosanna Roces). Bago pa man isunod si Hermina at ang kanilang apat na anak ay tatakas na ang mga ito. Susubukan ni Hermina na humingi ng tulong sa mga pulis ngunit ang mga ito’y pawang kasabwat din ng mga pumatay sa kanyang asawa. Dahil wala nang mapuntahan, magtatatakbo na lamang siya karay ang mga anak. Sa pagmamadali’y mahihiwalay ang kanyang panganay. Mapapadpad si Hermina, kasama ang tatlo na lamang na anak, sa isang masukal na lugar sa Maynila at mapapahiwalay din ang tanging anak na babae. Sapagkat nagdadalang-tao, isisilang ni Hermina ang isang sanggol na lalaki sa kalye hanggang sa may magmagandang-loob na tumulong sa kanila at bigyan ng matutuluyan. Hindi na nahanap pa ni Hermina ang dalawa pa niyang anak. Pilit niyang itinawid at mapalaking mag-isa ang tatlong anak na lalaki. Makalipas ang halos 15 taon, ang mga anak niya’y kanyang naging pasang krus.