The program brings a career resume of the Samba's master Paulinho da Viola playing classics of MPB like "Sinal Fechado"(Closed Signal), "Nervos de Aço" (Nerves of Steel), "Pecado Capital", "Foi um rio que passou em minha vida" (It was a river that passed in My Life), "Cantando para não chorar" (Singing for not cry) and many others.