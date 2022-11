Petits meurtres entre voisins

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Julie Wilde, ancienne journaliste d'investigation, sur le point d'accoucher, surprend au moyen de son babyphone les conversations téléphoniques de ses voisins. Un certain Max y parle de meurtre en termes virulents. Un peu plus tard, une jeune femme disparaît puis, Irina, la femme du concierge de l'immeuble, tombe du toit. A l'aide de son amie Lily, elle échafaude une véritable théorie du complot et fait appel à son ex-petit ami, l'inspecteur Ari Grossman, qui porte rapidement ses soupçons sur elle, avant d'accuser le frère de Max, Vincent, un jeune déficient mental au casier judiciaire chargé. Un autre voisin, Rick, se montre odieux envers sa femme, Christina, qui meurt à son tour. Celle-ci entretenait une liaison avec Lars, un escort-boy, qui lui promettait de la débarrasser de son mari.