Contents Boulez: Initiale /Boulez Ensemble (chamber ensemble) Schubert: Der Hirt auf dem Felsen, D965 (Von Chezy / Muller) Anna Prohaska (soprano), Jörg Widmann (clarinet), Daniel Barenboim (piano) Mozart: Piano Quartet No. 2 in E flat major, K493 Daniel Barenboim (piano), Michael Barenboim (violin), Yulia Deyneka (viola), Kian Soltani(cello) Berg: Chamber Concerto for Piano and Violin with 13 Wind Instruments Michael Barenboim (violin), Karim Said (piano), Boulez Ensemble