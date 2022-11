Planet Hemp: MTV ao Vivo

Not Available

A face mais casca-grossa do Planet Hemp está sob os refletores neste MTV Ao Vivo, CD gravado em maio para o homônimo projeto da Music Television que já rendeu álbuns do Ira! e Raimundos. Com uma formação compacta - D2 e BNegão (cantores), Rafael (guitarra), Formigão (baixo) e Pedrinho (bateria) - que dispensou DJ, teclados e vozes de apoio, o PH soltou um vigoroso disco de rock, no qual a única concessão ao hip hop são os vocais rappeados. Esse Planet minimal trocou as malandragens sonoras variadas que veio colecionando em seus álbuns de estúdio (em especial no último, o excelente A Invasão do Sagaz Homem Fumaça) pela energia bruta. Mais ou menos como a Justiça e seus argumentos para censurar os shows do grupo: simplista, mas muito eficaz.