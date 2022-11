Not Available

Den Traum vom Lebensabend im sonnigen Spanien haben sich inzwischen immer mehr Deutsche erfüllt. Die iberische Halbinsel wird bei Aussteigern immer beliebter. Eher zufällig kommt in Peter Lichtefelds „Playa Del Futuro“, seinem erst zweiten Projekt in Spielfilmlänge, der Protagonist mit diesem Lebensziel in Berührung, denn eigentlich ist er nur auf der Suche nach einem besseren Job und seiner großen Liebe.