Op een winterdag krijgen kabouter Plop en zijn vrienden vreemd bezoek in de melkherberg. Is het een olifant? Een giraf? Of een verdwaalde ijsbeer? Als poolkabouter Snorre aanklopt bij de kabouters wordt al snel duidelijk met welk vreemd dier ze hier te maken hebben. Pinki de pinguïn werd ontvoerd op de Zuidpool door twee handlangers van Louise Appelmoes, eigenares van Restaurant De Gouden Pollepel