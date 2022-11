Not Available

Pompel og Pilt er de to hovedfigurene i den surrealistiske dukketeater-serien Reparatørene kommer! Serien gikk som Barne-TV på NRK og ble første gang sendt i 1969. Den var produsert av Bjørg og Arne Mykle i samarbeid med Ebbe Ording. Serien ble deretter sendt på NRK i 1973, 1976,[1] 1979, 1985 og 1994. Det lange oppholdet skyldes at NRK mente at serien var uegnet for barn. Serien ble lansert som «pre-ironisk» i Programbladet i 1969.