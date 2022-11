Not Available

Chapter 71: F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.P.R.O.G.R.E.S.S. Show date: 10th June 2018 Damian Corvin vs Michael Dante - Atlas No.1 Contender's Match Anti-Fun Police vs Haskins & Webster - Thunderbastard Tag Team Series Match Danny Duggan vs Mark Davis - NPS5 Semi-Final Match Spike Trivet vs Jimmy Havoc - Deathmatch Chris Brookes vs Angelico Jack Sexsmith & WALTER vs South Pacific Power Trip Jinny (c) w/ Chakara vs Dakota Kai w/ Steffanie Newell - Women's World Title Match