PWG 44 Ways to Kill You with a Pimento

1. Supa Badd, Disco Machine, & Human Tornado vs. "Photogenic" Chris Bosh, Charles Mercury, & Top Gun Talwar 2. "Tornado" Tony Kozina vs. Puma 3. Hardkore Kidd vs. "The Future" Frankie Kazarian 4. Bobby Quance vs. Ricky Reyes Pro Wrestling Guerrilla World Tag Team Championship Title Match 5. Excalibur & Super Dragon (c) vs. MDogg 20 & Josh Prohibition 6. B-Boy vs. Scorpio Sky 7. The Ballard Brothers (Shane & Shannon Ballard) vs. The X-Foundation (Scott Lost & Joey Ryan) Pro Wrestling Guerrilla World Championship Title Match 8. "Scrap Iron" Adam Pearce (c) vs. Babi Slymm