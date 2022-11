Not Available

Singles Match Adam Brooks vs. Jonah Rock Tag Team Match Mark Haskins & Flash Morgan Webster vs. The Young Bucks (Matt & Nick Jackson) Singles Match "Bad Boy" Joey Janela vs. "The Villain" Marty Scurll Singles Match Zack Sabre, Jr. vs. WALTER Three-Way Match Rey Horus vs. Matt Sydal vs. Trent? Pro Wrestling Guerrilla World Championship Title Match Chuck Taylor (Champion) vs. Ricochet (Challenger)