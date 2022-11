PWG All Star Weekend 7 - Night One

Not Available

1. Hook Bomberry & TJ Perkins vs. Mark Davis & Ash Riot / 2. Vin Gerard vs. Jimmy Jacobs / 3. Alex Koslov vs. Rocky "Azúcar" Romero / 4. The Dynasty (Scott Lost & Joey Ryan) vs. Los Luchas (Phoenix Star & Zokre) / 5. Tyler Black vs. Roderick Strong / 6. Candice LeRae vs. Chuck Taylor / International 6-MEN SCRAMBLE 7. El Generico, Kevin Steen, & Susumu Yokosuka vs. PAC & The Young Bucks (Matt & Nick Jackson) / Pro Wrestling Guerrilla World Championship Four-Way Match 8. Chris Hero (c - with Candice LeRae) vs. Eddie Kingston vs. Low Ki vs. Necro Butcher