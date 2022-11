PWG DDT4 2008 - Night One

Not Available

1. Hook Bomberry vs. Nemesis / DDT4 First Round Match 2. 2.0 (Jagged & Shane Matthews) vs. Los Luchas (Phoenix Star & Zokre) / 3. Candice LeRae vs. TJ Perkins / DDT4 First Round Match 3. Jack Evans & Roderick Strong (c) vs. Ronin & Scorpio Sky / DDT4 First Round Match 4. The Dynasty (Scott Lost & Joey Ryan) vs. El Blazer & KAGETORA / 5. Austin Aries vs. Jay Briscoe / DDT4 First Round Match - PWG World Tag Team Title Match 6. El Generico & Kevin Steen (c) vs. Davey Richards & Super Dragon