Not Available

1. Los Rojo Locos (Rojo 1 & 2) vs. Disco Machine & Excalibur 2. Puma vs. Tony Stradlin 3. Hook Bomberry & Apollo Kahn vs. The Havana Pitbulls (Ricky Reyes & Rocky Romero) Pro Wrestling Guerrilla World Championship Title Match 4. "The Future" Frankie Kazarian (c) vs. Super Dragon 5. "The Fallen Angel" Christopher Daniels vs. Jack Evans 6. El Generico vs. "Mr. Wrestling" Kevin Steen 7. "American Dragon" Bryan Danielson vs. "The Professional" Scott Lost