Not Available

Singles Match REY FENIX vs. Lio Rush Singles Match Adam Cole vs. Matthew Riddle Singles Match Jeff Cobb vs. Keith Lee Singles Match Michael Elgin vs. Kyle O'Reilly Tag Team Match War Machine (Hanson & Raymond Rowe) vs. The Young Bucks (Matt & Nick Jackson) Non-Title Singles Match Zack Sabre, Jr. vs. Dick Togo Reseda Street Fight "The Villain" Marty Scurll vs. "The Kentucky Gentleman" Chuck Taylor