PWG: Giant-Size Annual #4

Not Available

1. Ronin vs. Top Gun Talwar 2. Human Tornado (w/ Candice LeRae) vs. Tony Kozina 3. Karl "Machine Gun" Anderson, Bino Gambino, & "The Professional" Scott Lost vs. TJ Perkins & The Young Bucks (Matt & Nick Jackson) 4. Fergal Devitt vs. Davey Richards Street Fight for Scorpio Sky's Pro Wrestling Guerrilla Reinstatement 5. Joey Ryan vs. Scorpio Sky 6. Austin Aries vs. Rocky "Azúcar" Romero No Disqualification Match 7. "American Dragon" Bryan Danielson vs. Necro Butcher Pro Wrestling Guerrilla World Tag Team Championship Title Match 8. "The Man That Gravity Forgot" PAC & Roderick Strong (c) vs. El Generico & "Mr. Wrestling" Kevin Steen Pro Wrestling Guerrilla World Championship Title Match 9. El Generico (c) vs. "American Dragon" Bryan Danielson