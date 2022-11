PWG: Head Like A Cole

Not Available

Singles Match Keith Lee vs. Trevor Lee Tag Team Match Chosen Bros (Jeff Cobb & Matthew Riddle) vs. Bobby Fish & Kyle O'Reilly Singles Match Michael Elgin vs. Shane Strickland Singles Match Sami Callihan vs. Adam Cole Singles Match Mark Haskins vs. Lio Rush Pro Wrestling Guerrilla World Tag Team Championship Title Match REY FENIX & PENTA EL ZERO M (Champions) vs. The Young Bucks (Matt & Nick Jackson - Challengers) Pro Wrestling Guerrilla World Championship Title Match Zack Sabre, Jr. (Champion) vs. Trent? (Challenger)