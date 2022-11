PWG Life During Wartime

Not Available

1. Brandon Bonham vs. Arik Cannon / 2. Hook Bomberry & TJ Perkins vs. Charles Mercury & Mikey Nicholls / 3. Claudio Castagnoli vs. Phoenix Star / 4. Kikutaro vs. Necro Butcher / Triple Threat Tag Team Match 5. The Dynasty (Scott Lost & Joey Ryan) vs. KAZMA & MIYAWAKI vs. The Young Bucks (Matt & Nick Jackson) / Special One Night Return Match 6. "Photogenic" Chris Bosh vs. Scorpio Sky / Pro Wrestling Guerrilla World Tag Team Championship Title Match 7. Roderick Strong (c) & El Generico vs. Age of the Fall (Tyler Black & Jimmy Jacobs) / Pro Wrestling Guerrilla World Championship Steel Cage Guerrilla Warfare Match 8. Human Tornado (c) vs. Chris Hero (with Candice LeRae)