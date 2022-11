Not Available

Singles Match Adam Brooks vs. Brody King Singles Match Dalton Castle vs. "Bad Boy" Joey Janela Singles Match Travis Banks vs. David Starr Singles Match Flip Gordon vs. Zack Sabre, Jr. Singles Match Keith Lee vs. Matthew Riddle Pro Wrestling Guerrilla World Championship Title Match Chuck Taylor (Champion) vs. Trent? (Challenger)