Not Available

1. Phoenix Star vs. Puma vs. Zokre 2. Aerial Xpress (Quicksilver & Scorpio Sky) vs. The Havana Pitbulls (Ricky Reyes & Rocky Romero) 3. "Photogenic" Chris Bosh vs. Excalibur 4. The Ballard Brothers (Shane & Shannon Ballard) vs. Jardi Frantz & MDogg 20 5. Samoa Joe vs. BJ Whitmer 6. "Classic" Colt Cabana, Super Dragon, & "Scrap Iron" Adam Pearce vs. "The Future" Frankie Kazarian, CM Punk, & Joey Ryan