Singles Match Sammy Guevara vs. Rey Horus Tag Team Match Unbreakable F'N Machines (Brian Cage & Michael Elgin) vs. The Young Bucks (Matt & Nick Jackson) Three-Way Match Keith Lee vs. Lio Rush vs. Trent? Four-Way Match Sami Callihan vs. Dave Crist vs. Jake Crist vs. Dezmond Xavier Singles Match Trevor Lee vs. Ricochet Pro Wrestling Guerrilla World Championship Title Match Zack Sabre, Jr. (Champion) vs. Chuck Taylor (Challenger)