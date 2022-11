Not Available

Six-Person Tag Team Match Bandido, Flamita, & Rey Horus vs. Black Taurus, Laredo Kid, & Puma King Singles Match “The Bad Boy” Joey Janela vs. Jungle Boy Singles Match Brody King vs. David Starr Pro Wrestling Guerrilla World Tag Team Championship Title Ladder Match The Rascalz (Zachary Wentz & Dezmond Xavier – Champions) vs. LAX (Ortiz & Santana – Challengers)