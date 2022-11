Pyrus På Pletten

Not Available

Ved en tilfældighed har Pyrus (Jan Linnebjerg) fundet frem til Gyldengrøds gamle laboratorium, der har stået aflåst i mange år. Fuld af gode hensigter forsøger Pyrus at hjælpe, da Rigsarkivarens svigersøn Krusø (Søren Østergaard) pådrager sig en voldsom vinterforkølelse. Han giver ham en eliksir, som han har fundet i laboratoriet. Men virkningen er katastrofal! Krusø skrumper ind til nissestørrelse og tumler forvirret rundt. Krusø kommer i besiddelse af nissernes tryllebog, som gør ham i stand til at trylle sig ind i forskellige bøger. Og ulykkerne vælter ned over landets statsminister (Henning Jensen), da Krusø turnerer rundt i telefonbøger, oversigten over trafikplanlægningen i København samt værst af alt i selveste finansloven. Pyrus er ulykkelig. For en gangs skyld forsøgte han at gøre det rigtige og nu er alle bare endnu mere sure på ham end før. Hvordan skal han dog gøre det godt igen?