Not Available

Singles Match: Nicole Pain venceu Kylie Rae. 6-Man Tag Team Match: Ivory Robyn, Madi Maxx and Renee Michelle venceram Aja Perera, Kiera Hogan and Savannah Evans. Tag Team Match: Maria Manic and Penelope Ford venceram Brittany Blake and Leva Bates. Singles Match: LuFisto venceu Rachael Ellering. Career vs. Career Match: Zane Riley venceu Miss Diss Lexia. Singles Match: Allie venceu Zoey Skye. QOC Championship Match: Su Yung (c) venceu Mickie Knuckles and Samantha Heights