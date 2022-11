Not Available

Queen + Adam Lambert- iHeart Radio Music Festival (20.09.2013)...SONGLIST: -- Bohemian Rhapsody -- Another One Bites The Dust -- Crazy Little Thing Called Love -- Who Wants to Live Forever -- Somebody to Love (Queen + Fun.) -- Fat Bottomed Girls (Queen + Adam Lambert + Fun.) -- Medley 'Dragon Attack, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You' -- We Are The Champions