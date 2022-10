Not Available

From Metal Day at the US Festival, May 29 1983. Setlist: 1 Danger Zone 2 Run for Cover 3 Love's a Bitch 4 Cum On Feel the Noize 5 Slick Black Cadillac 6 Let's Get Crazy 7 Battle Axe 8 Let's Get Crazy (reprise) 9 Metal Health (Bang Your Head)