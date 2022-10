Racheengel - Ein eiskalter Plan

Not Available

Zu Beginn des Wochenendes, das Kriminalkommissarin Tina Campenhausen im Kreise ihrer Familie verbringen wollte, wird sie in ein Hotel in Travemünde gerufen. Der Hotelgast Brederstein wurde tot in der Badewanne gefunden. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin. Dass Tina den Toten kennt, verschweigt sie ihren Kollegen zunächst. Tina wird von ihrer Vergangenheit eingeholt, als ihre Schwester, Jenny Hansen, zu der sie seit Kindertagen keinen Kontakt mehr hatte, vor ihrer Tür steht.