Racoon - Another Night Live at Chasse

Not Available

2005 was het jaar van de grote comeback van Racoon met het verschijnen van hun derde album "Another Day". De hitsingle "Love You More" was een van de meest gedraaide platen op de Nederlandse Radio van het afgelopen jaar en dankzij deze hit steeg de ster van Racoon tot ongekende hoogten. Ook de andere singles van het album "Happy Family" en "Laugh About It" deden het goed op de radio en in de hitlijsten. Inmiddels zijn er van "Another Day" meer dan 80.000 exemplaren over de toonbank gegaan en daarmee is de Platina status bereikt.