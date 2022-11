Rage: Full Moon in St. Petersburg

Not Available

01. Speak Of The Dead 02. No Fear03. Sent By The Devil 04. Soul Survivor 05. Enough Is Enough 06. Baby, I’m Your Nightmare 07. Morituri Te Salutant 08. Prelude Of Souls 09. Innocent 10. Depression 11. No Regrets 12. Confusion 13. Black 14. Beauty 15. Don’t Fear The Winter 16. Full Moon 17. Higher Than The Sky BONUSTRACKS: 18. Straight To Hell – Video Clip 19. No Fear – Video Clip 20. Don’t Fear The Winter- Stay Heavy TV Brasil Rage live at Masters of Rock Festival, CZ 2006: 21. Depression 22. No Regrets 23. Confusion 24. Black 25. Beauty 26. Full Moon 27. Higher Than The SkyBONUSTRACK: 19. – 31. Guitar Workshop with Victor Smolski