Raimundos - MTV ao Vivo

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

MTV ao vivo é o sexto álbum e primeiro trabalho ao vivo da banda brasileira de Hardcore Punk Raimundos, lançado em 2000. Foi também o primeiro álbum da série MTV ao Vivo. Gravado em oito shows da turnê Só no Forévis nas cidades de São Paulo e Curitiba, o álbum é um apanhado geral da carreira da banda, devido a seu vasto repertório formado por sucessos como "Mulher de Fases", "Tora-Tora", "Puteiro em João Pessoa", "Papeau Nuky Doe" (única canção oriunda do álbum especial Cesta Básica), "Eu Quero Ver o Oco", "Andar na Pedra" e "Esporrei na Manivela", além da inédita "Reggae do Manero". Como faixa-bônus, o CD inclui uma regravação em estúdio de "20 e Poucos Anos", sucesso do cantor romântico Fábio Jr.. Foi o último trabalho da banda com o vocalista Rodolfo Abrantes.