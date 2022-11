Rammstein: Live aus St.Petersburg

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Live show of Rammstein (fans bootleg) in St.Petersburg, Russia 13.02.2012. Setlist: 1. Intro 2. Sonne - 7:52 3. Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen? - 12:36 4. Keine Lust - 17:37 5. Sehnsucht - 21:39 6. Asche zu Asche - 26:08 7. Feuer Frei! - 30:14 8. Mutter - 33:47 9. Mein Teil - 38:54 10. Du Riecht So Gut - 46:40 11. Links 234 - 52:12 12. Du Hast - 57:16 13. Haifisch - 1:01:35 B-Stage 14. Buck Dich - 01:08:28 15. Mann Gegen Mann - 1:16:43 16. Ohne Dich - 1:20:41 M-Stage 17. Mein Herz Brennt - 1:28:35 18. Amerika - 1:34:25 19. Ich Will - 1:39:21 20. Engel - 1:43:35 21. Pussy - 1:49:01