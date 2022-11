Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Jeune cadre dynamique, marié et père de deux enfants,Jérôme Ozendron rêve d'écrire et d'échapper à une vie qu'il estime médiocre. La rencontre avec un ancien camarade, devenu acteur, lui fait côtoyer le milieu du cinéma. Il rencontre, Natacha, une cover-girl, pour qui il est prêt à abandonner, femme et enfants. Puis il devient l'amant de Lilianne, une marginale qui le persécute et le poursuit. Il quitte son emploi pour se consacrer à l'écriture d'un roman. Mais rien ne se passe comme il veut.