Red Hot Chili Peppers live at Lollapalooza Brazil, 23.03.2018. Setlist: Intro Jam / Can't Stop / Snow ((Hey Oh)) / Otherside / Dark Necessities / Menina mulher da pele preta / Sick Love / Nevermind / Californication / Aeroplane / Blood Sugar Sex Magik / Hump De Bump / The Adventures of Rain Dance Maggie / Pea / Higher Ground / Under the Bridge / By the Way / Encore Jam / Goodbye Angels / Give It Away /