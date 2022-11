Reisen til havet

Not Available

Lastebilsjåføren Hilmar og den mentalskadete ungpiken Pinne er på hver sin måte samfunnets outsidere. I Hilmar finner Pinne en ømhet, forståelse og beskyttelse som får henne til å åpne seg for ham og til å klamre seg til ham. Og dermed er vi inne i historien om fjortenåringen som er rømt fra et behandlingshjem for å finne sine foreldre et sted ute ved havet. En historie om et vart pikesinn der noe er gått istykker, om en storhjertet, bamsete rusk av en forhenværende sjømann som skjønner henne hinsides ordene hun ikke makter å finne, og om et miljø som gjør felles front mot de to outsiderne.