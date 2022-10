Ricomincio da tre

Not Available

Gaetano, giovane napoletano, decide di lasciare casa, lavoro ed amici, per cercare altri momenti di vita e conoscere altre persone. Arriva a Firenze, a casa della zia. In un ambulatorio, dove capita per caso, conosce Marta e se ne innammora. Dopo una serie di divertenti situazioni (un vecchio amico dalla parlantina inarrestabile arriva da Napoli; la matura zia ed il suo attempato amante; un giovane prete Americano che vuole coinvolgerlo per forza nelle sue visite evangeliche; l'incontro con Riccardino, un giovane frustrato da una madre oppressiva; il padre che aspetta il miracolo della ricrescita di una mano amputata; etc.) Gaetano decide di restare a Firenze e di fare da padre al figlio che Marta aspetta, anche se la ragazza non vuole rivelare con esattezza il nome del padre.