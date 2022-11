Not Available

3rd Nov 2017 - Full Show Match Card: Triple threat first to two falls table match: Matt Riddle v Keith Lee v Jimmy Havoc Jack Sexsmith vs Cara Noir Eddie Dennis vs Omari Aussie Open (Kyle Fletcher Mark Davis vs The OJMO Big T vs Session Moth Martina Shay Purser vs Damian Dunne Los Federales Santos JR Chuck Mambo vs Chris Brookes Damon Moser vs Spike Trivet Dahlia Black vs Candyfloss