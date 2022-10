Not Available

Rise Against playing live at the Area 4 festival in Germany. Date: 21/08/09 - 23/08/09 01. Collapse 02. State of the Union 03. Re-Education 04. Paper Wings 05. Long Forgotten Sons 06. The Good left Undone 07. Chamber the Cartridge 08. Drones 09. The Dirt whispered 10. Audience of One 11. Blood to bleed 12. Savior 13. Survive 14. Prayer of the Refugee 15. Swing life away 16. Hero of War 17. Dancing for Rain 18. Blood-red, white and blue 19. Give it all 20. Ready to fall