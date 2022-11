Not Available

Rob Zombie at Cidade do Rock, Rio de Janeiro, Brazil on September 19, 2013. Setlist: 01. Meet the Creeper / 02. Superbeast / 03. Super-Charger Heaven / 04. Living Dead Girl / 05. Never Gonna Stop (The Red, Red Kroovy) / 06. More Human Than Human / 07. Scum of the Earth / 08. Mars Needs Women / 09. Demonoid Phenomenon / 10. Dead City Radio and the New Gods of Supertown / 11. Thunder Kiss ’65 / 12. Dragula