'Rock is Dead?' is my most recent music documentary. It features musicians and/or producers from KISS, Nirvana, Scorpions, Greta Van Fleet, Sum 41, Nightwish, Kamelot, Dream Theater, Grand Funk Railroad, & more. The cast in alphabetical order: Steve Albini, Ellen Allien, Tyler Bryant, Gary Cobain, Black Coffee, Courtney Cox, Troy Donockley, Jack Endino, Waka Flocka Flame, Emma Hewitt, Sam Kiszka, Dylan Kongos, John Kongos, Bruce Kulick, Cone McCaslin, Linda McDonald, Wanda Ortiz, Charles Peterson, Mike Portnoy, Kristen Rosenberg, Eddie Trunk, Danny Wagner, Alice Wheeler & Thomas Youngblood. My original music documentary, 'What is Classic Rock?', features musicians from Guns N' Roses, The Doobie Brothers, Twisted Sister, Jethro Tull, Billy Talent, Grand Funk Railroad, The Guess Who, Korn, KISS, Triumph, Styx, Alice Cooper, Suzi Quatro, Randy Bachman, Country Joe McDonald, Megadeth, Blood Sweat & Tears, Mr. Big, Black 'N Blue, OHM, LA Guns, Sweetwater, Vince Neil & more.