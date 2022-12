Not Available

1. The Beatles - 2. Elvis Presley - 3. The Doors - 4. Diana Ross & The Supremes - 5. Creedence Clearwater Revival - 6. The Beach Boys - 7. The Animals - 8. The Rolling Stones - 9. The Animals - 10. Jerry Lee Lewis - 11. Elvis Presley - 12. James Brown - 13. The Temptations - 14. Buddy Holly & The Crickets - 15. Jerry Lee Lewis - 16. Fats Domino - 17. Diana Ross & The Supremes - 18. Bill Haley & His Comets - 19 Elvis Presley.