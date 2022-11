Not Available

Documentary from biggest rock festival in Slovenia. Performers: Big Foot Mama, Indust Bag, Dicky B Hardy, Warpigs, Veliki Bijeli Slon, Borut Veselko, Drustvo Mrtvih pesnikov, Adi Smolar, Dan D, Schal Sick Brass Band, Temni Angeli Usode, Plavi Orkestar, Hic Et Nunc, Durhmarsh, Wet Bed, Skroz, Terra Mystica, Z'kovaci, Rok Otocec, Buldozer, Rambo Amadeus, Zabranjeno Pusenje, Zoran Predin.