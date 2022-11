Not Available

Tommaso Ciampa vs Andy Ridge Jay Briscoe vs TJ Perkins Jimmy Jacobs & Steve Corino vs The Bravado Brother Michael Elgin (w/ Truth Martini) vs Grizzly Redwood Wrestling's Greatest Tag Team (c) vs Future Shock ROH World Tag Team Championship MsChif vs Mia Yim Jay Lethal vs Mark Briscoe in a Proving Ground Match El Generico vs Mike Bennett The All-Night Express vs The American Wolves